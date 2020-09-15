Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin deniz sınırları konusunda Türkiye ile ön görüşmelere hemen başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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