Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım

AA

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." değerlendirmesinde bulundu.