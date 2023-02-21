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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten deprem mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'a gitti ve burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Blinken, Yunanistan'ın Türkiye'ye desteği için teşekkür ederken, Yunan Başbakanı "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir keder ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Giriş: 21.02.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten deprem mesajı
Yunanistan'dan deprem mesajı
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HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a gitti.

Blinken, Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da kabul edildi.

Blinken, Yunanistan'da ülkenin Başbakanı Yunanistan'ın bölgede, enerji, çevre ve Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi konularda izlediği politikadan ABD'nin memnun olduğunu bildirdi. CNN Greece'in haberine göre Bilnken ayrıca Türkiye'deki depremlerde verdikleri destekler nedeniyle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür etti.

"DERİN BİR KEDER VE ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Miçotakis de Türkiye'deki yıkıcı depreme atıfta bulunarak "Türkiye'deki felaketten dolayı kalbimiz kırıldı" dedi ve yardım gönderen ilk ülke olduğumuzu sözlerine ekledi. Miçotakis "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir keder içindeyiz. Yardım etmek için arama kurtarma ekibini gönderen ilk ülkeydik." dedi.

Deprem felaketinin Türk ve Yunan halkları arasındaki derin bağı kanıtladığını belirten Miçotakis, "Önemli ve büyük siyasi sorunlarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var. Umarım, ilişkilerimizi iyileştirmemiz ve bu manevi bağ üzerine inşa etmemiz için bir fırsat oluşacaktır, ki bu iyileşmenin genel olarak Doğu Akdeniz'deki istikrar için faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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