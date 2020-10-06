Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Her zaman diyaloğa hazırız"

Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Maksimu Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, Türk-Yunan ilişkileri ve Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Akdeniz'in tüm NATO üyelerini ilgilendirdiği vurgusunu yapan Miçotakis, Türkiye'nin bu bölgede "tahriklerde bulunduğunu" iddia etti.
Miçotakis, Yunanistan'ın anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümlenmesini arzu ettiğini savunarak, "Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
İstikşafi görüşmeler için takvim belirlenmesini beklediklerini dile getiren Miçotakis, bu görüşmelerde "sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunun gündemlerinde olduğunu" ileri sürdü.
- "Kırmızı hat, diplomasiye alan açabilir"
Stoltenberg ise Brüksel'de iki taraf arasında NATO himayesindeki ayrıştırma usulleriyle ilgili yapılan teknik toplantıların "verimli geçtiği" değerlendirmesini yaparak, tarafların kesintisiz iletişimini sağmak için tesis edilen "kırmızı hat" mekanizmasının, gerilimin giderilmesine katkıda bulunacağını belirtti.
İki müttefike söz konusu çabaları için teşekkürlerini sunan Stoltenberg, "Bu mekanizma, diplomatik çabalar için bir alan açabilir." diye konuştu.
Stoltenberg, görüşmede Rusya'nın Akdeniz'deki etkinliğine de değindiklerini aktararak bu konunun, müttefiklerinin güvenliğini yakından ilgilendirdiğine işaret etti.
Diğer yandan Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 500 gösterici, NATO Genel Sekreteri'nin ziyaretine tepki amacıyla parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. "Katil Amerika", "Eli kanlı NATO ara bulucu olamaz", "katiller defolun" şeklide sloganların atıldığı gösteri olaysız sona erdi.
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