Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Yunanistan'a karşı tutumunu değiştirmezse Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Strasburg'da Avrupa Halk Partisi’nin toplantısında konuştu. Miçotakis konuşmasında Türkiye'ye ilişkin ifadelere de yer verdi.

Fransa'nın stratejik ortaklığının Türkiye'nin provokasyonlarına karşı önemli olduğunu belirten Miçotakis, Fransa'ya teşekkür etti.

Miçotakis, "Türkiye'nin Yunanistan'a karşı politikası çok net bir şekilde değişmedi. Eğer Türkiye daha da agresif olursa, Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulamalı" dedi.

TÜRKİYE İLE DİYALOG AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Diğer yandan Miçotakis geçtiğimiz günlerde Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söylemişti.

Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.