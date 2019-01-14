14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'da düzenlenen Prespa Anlaşmasıyla ilgili panelde yaptığı konuşmada, hükümetin bu konuda tarihi sorumluluk ve siyasi bedel üstlenerek bölgenin istikrar ve iş birliği yararına ve Yunanistan'ın milli çıkarı doğrultusunda seçimini yaptığını ve sonuna kadar devam edeceğini söyledi.
Anlaşma ile Yunanistan ve Makedonya'nın aralarında uzun yıllar süren çarpışmalarla dolu bir dönemden barış, çok yönlü işbirliği ve ortak kalkınma dönemine geçtiğini ifade eden Çipras, "Bu anlaşma, aynı zamanda günümüz için de önemli bir mesaj içeriyor. En zor koşullarda, her ne kadar güçlü olsalar da aşırı sağcı ve milliyetçi akımlara sırtımızı dönerek eski yaraları kapatabileceğimizi gösteriyor. Bizim bunu yapmaya cesaretimiz var" dedi.
AA'nın haberine göre; Çipras, Makedonya ile olan anlaşmaya ülke içerisinde bazı kesimlerin yalan haberler yayarak karşı geldiğini, aşırı sağ ve dinci kesimlerin yönlendirmesiyle SYRİZA'nın hedef alındığını belirtti.
Bu kesimlerin hedefinin aslında hükümet olmadığını, demokrasiyi hedef aldıklarını ifade eden Çipras, "Bunlar bizi korkutamaz. Mecliste milletvekilleri milli çıkarlar doğrultusunda kendi vicdanına göre oy kullanacak" dedi.
Başbakan Çipras, komşu ülke Makedonya ile varılan anlaşmasının "tarihi, milli açıdan yararlı, ve aynı zamanda vatansever anlaşma olduğunu" ifade ederek, "Çünkü gerçek vatanseverlik başkalarının vatanına, yanında bulunana nefret duymak değildir. Gerçek vatanseverlik vatanını barış, iş birliği ve ekonomik refah alanında öne çıkarmak için mücadele etmektir" diye konuştu.
Konuşmasında Avrupa'da aşırı sağın yükselişine de değinen Çipras, demokratik güçlerin buna karşı tarihi sorumlulukları bulunduğunu ancak, üstlenmekte geç kaldığını söyledi.
Çipras, Avrupa'da aşırı sağın artık bir fenomen haline geldiğini ve birçok ülkede toplumlara nüfus edebilmek için eşitsizlikten ve Avrupa'nın bütünleşmesi adına uygulanan yanlış politikalardan yararlandığını belirterek, "Avrupa'da aşırı sağ günümüzde görülmeyen bir tehlike senaryosu olmaktan çıktı ve Avrupa idealini tehdit eden dehşet verici bir gerçek haline geldi. Yeni Avrupa aşırı sağı ırkçı ve şiddet uygulamalarıyla zayıf insanları, savaştan kaçanları ve yabancıları hedefliyor ve yalan haberler yayarak nefret ve korkuyu yayıyor." ifadelerini kullandı.
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