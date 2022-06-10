Yunanistan, askeri bilgilerin sızdırılmasından rahatsız

Ta Nea gazetesine röportaj veren Panayotopulos, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait özel bilgilerin Yunan basınına yansıması ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Panayotopulos, silahlı kuvvetlere ait bilgilerin basına sızdırılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Silahlı kuvvetleri, sistemlerinin imkanları ve mühimmatı hakkında basın dahil olmak üzere yapılan tüm sızdırmalar benim için sorun, özellikle bu dönemde." ifadesini kullandı.
Konunun araştırılmasını istediğini belirten Panayotopulos, "Bu davranışların, rahat bir tepkiyle değil, askeri ceza kanunu şartlarıyla karşılanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
"BMP-1'LER ESKİ VE SORUNLU"
Panayotopulos, Yunanistan'ın sahip olduğu BMP-1 tipi zırhlı tankların eski ve sorunlu olduğunu belirterek, bu araçların Ukrayna'ya gönderilmesi halinde Almanya'dan Marder tipi zırhlı araç temin edilmesinin Yunanistan için faydalı olacağını aktardı.
Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin, yeni korvet alımı ve 4 MEKO sınıfı firkateynin modernize edilmesine ilişkin teklifleri değerlendirdiğini kaydeden Panayotopulos, Yunanistan'ın savunma alanında yaptığı alım ve kurduğu ittifaklarla savunma gücünü artırdığını savundu.
Rizospastis gazetesi, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah yardımını eleştiren haberinde Yunanistan'ın gönderdiği silahları sıralamıştı.
Haberin ardından, Yunan Parlamentosunda konuşan SYRIZA'nın Midilli Milletvekili Yannis Burnus, Ukrayna'ya gönderilen silahların ülkenin hangi bölgesinden gittiğini sorgulamış, bunun savunmada bir sorun oluşturabileceğine ilişkin endişelerini dile getirmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 31 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam edeceklerini söylemişti. Scholz, stoklarındaki Sovyet dönemine ait silah ve teçhizatı Ukrayna'ya verecek ülkelere, değişim sistemiyle silah ve teçhizat vermeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.
Bu konuda Çekya ile somut anlaşma yaptıklarını anımsatan Scholz, bu teçhizata sahip Yunanistan ile de anlaşmayı hedeflediklerini söylemişti.
Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bunu görüştüğünü ifade ederek "Biz de onlara zırhlı tank sağlayacağız. Bu, şimdi Savunma Bakanlığında konuşulacak ve hızlı bir şekilde uygulanacak." demişti.
Yunanistan Hükumet Sözcüsü Yannis İkonomu, haziran başındaki, haftalık olağan basın toplantısında, Yunanistan'a ait "BMP-1" tipi zırhlı tanklar Ukrayna'ya gönderilmeden önce bunların yerini alacak "Marder" tipi zırhlı araçların Almanya'dan temin edileceğini belirtmişti.
Yunanistan muhalefeti ise hükümetin bu kararına, ülkeyi savaşa dahil edebileceği ve ülkenin savunma sistemini zayıflatabileceği gerekçeleriyle tepki göstermişti.
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