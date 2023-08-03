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        Haberler Yaşam Yunanistan, Akropolis ziyaretçi sayısına kısıtlama getirecek

        Yunanistan, Akropolis ziyaretçi sayısına kısıtlama getirecek

        Yunanistan'ın, başkent Atina'daki antik tapınak Akropolis için ziyaretçi kısıtlaması getirmeye hazırlandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:18
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        Akropolis ziyaretçi sayısına kısıtlama
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        Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, ülkede yayın yapan Real FM'e verdiği röportajda, Yunanistan Kültürel Kaynakların İdaresi ve Geliştirilmesi Örgütünün (ODAP) yaptığı çalışma sonucu uygulamaya konulacak pilot program hakkında bilgi verdi.

        Mendoni, bu programın tarihi eserlerin ve bu alanlarda çalışanların güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, ziyaretçilerin deneyimlerini de iyileştireceğini ifade etti.

        Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, tarihi Akropolis'i bir gün içinde ziyaret eden kişi sayısının 20 bini geçmemesi gerekiyor.

        4 Eylül'den itibaren uygulanması planlanan pilot programa göre, Akropolis ziyaretçilerine saat aralıklarına göre de sınırlandırma getirilecek.

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        #Akropolis
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