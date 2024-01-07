Aydın'ın Didim ilçesinden tekne ile denize açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan iş insanı Yasin Cinkaya'yı (47) arama çalışmaları sürerken, Yunanistan'ın Samos Adası'nda sahilde bir erkek cesedi bulundu. Cinkaya Ailesi'nin avukatı Harun Ümit Eren, bulunan cesedin Cinkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağını belirtti.

Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan 'FBR' isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı.

REKLAM

Cinkaya'nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı; ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, Yunanistan'ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu yönünde bilgi geldi. Cesedin Cinkaya'ya ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.