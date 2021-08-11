Yunanistan’dan açıklama

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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afganistan’daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Afgan sığınmacıların, Avrupa’ya ulaşmayı amaçladığını vurguladı.

Miterachi, yaptığı açıklamalarda, ‘‘Afganistan'dan gelen sığınmacıların baskısını hafifletmek adına AB'nin Türkiye'ye yardım etmek için daha fazla destek vermesi’’ gerektiğine referans veren ifadeler kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde, AB üyesi 6 ülke, Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan, Avrupa Komisyonu'na yazdıkları ortak mektupta iltica başvuruları reddedilen Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi talebini yinelemişti.

Ancak AA’nın bugün yer verdiği haberde, Almanya'nın haklarında sınır dışı kararı verilen Afgan vatandaşlarının ülkelerine geri gönderme işlemlerini güvenlik nedeniyle bir süreliğine askıya aldığı aktarıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelerin küresel ölçekte etkileri sürerken yaşananlar AB'nin de 2015'de yaşadığı ve kriz olarak adlandırdığı göçün, tekrarını tetikleyebilir.

Yararlanılan kaynaklar: Reuters, AA, Euronews,