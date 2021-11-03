Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen 4 şüpheliden eski savcı M.K. ve komiser D.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin dün İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu beldesi yakınlarında yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.