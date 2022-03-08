Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö'yü yakaladı.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.