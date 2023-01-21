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Yunanistan'a kaçmaya çalışan El-Kaide terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" açıklamasında bulundu. Öte yandan Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Giriş: 21.01.2023 - 20:02 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'a kaçmaya çalışan El-Kaide terör örgütü üyesi yakalandı
HABERTURK.COM / DHA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

DEAŞ'IN SÖZDE VALİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., 19 Ocak günü polisin operasyonu ile yakalandı.


H.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

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