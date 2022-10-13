Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmek isteyen 18´i FETÖ/PDY, 4´ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."