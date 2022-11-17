Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen K.K.T. ve H.T.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.