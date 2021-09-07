Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler S.B. ile Z.Y, Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.