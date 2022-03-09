Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı.

M.Ö., İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.