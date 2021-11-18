HDP'li eski belediye başkanı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uçakla Edirne'den Şanlıurfa'ya daha sonra Adıyaman'a getirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. AA'nın haberine göre; şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 16 Kasım'da güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y. diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. olduğu belirlenmişti.