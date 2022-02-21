Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü´de 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. ve H.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.