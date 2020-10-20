Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı eşi tutuklandı

AA

Polis ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan eski hakim D.E. ve eşi eski savcı H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin 4 gün önce Enez ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilmiş hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K yakalanmıştı.

Dün V.K. ve eşi B.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.