Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim H.Ö ve savcı A.D ile gazeteci İ.Ç, M.G ve H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaşan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geçen hafta güvenlik güçleri askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi H.Ö, A.D, M.G, İ.Ç. ve H.Ö'yü yakalayarak gözaltına almıştı.