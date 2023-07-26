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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'a yardıma giden Türk hava araçlarından 544 ton su atımı

        Yunanistan'a yardıma giden Türk hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi

        Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a destek vermek amacıyla Türkiye'den gönderilen hava araçları, üç günde 184 sorti yaptı, 544 ton su atımı gerçekleştirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 02:38
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        Yunanistan'a yardıma giden Türk hava araçlarından 544 ton su atımı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla gönderilen hava araçlarının üç günde 184 sorti yaptığını, 544 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Bakanlık, sosyal medya hesabından, söz konusu bölgeye gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

        AA'nın haberine göre; paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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        #Yunanistan orman yangını
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