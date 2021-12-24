7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan´a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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