Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi."