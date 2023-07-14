Yunan yetkililerin, göçmen faciasından kurtulanlara "sessiz kalın" dediği iddiası

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN İHMALİ OLDUĞU İDDİALARI

Yunan basınındaki haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." dediği kaydedilmişti.