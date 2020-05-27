Yunan yat acenteleri, Türkiye ile deniz yolunun açılmasını istiyor

AA

Yunanistan'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler birçok sektörü olumsuz etkilerken, yat turizmi de en çok olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

Her hafta çoğunluğu Türklere ait yaklaşık 200 yatın Türkiye'den Yunan adalarına giriş yaptığını belirten acente işletmecileri, yerel ekonominin kalkınmasının buna bağlı olduğunu söyledi.

Koronavirüsten önce yaşanan sığınmacı kriziyle de yerel ekonominin ağır bir darbe aldığını kaydeden acente işletmecileri, AA muhabirine, limanların boş kalmasının ''anlamsız'' olduğunu belirterek, ''yatlarıyla gelen Türk turistler genelde çok harcama yapıyor. Adadaki bir çok işletme de bundan faydalanıyor. Bizim için en kötü senaryo deniz yolunun bu yıl hiç açılmaması'' dedi.

Türkiye ile deniz yollarının açılmasının, yerel ekonominin ayakta kalmasını sağlayacak tek çare olduğunu ifade eden acente işletmecileri, adalardaki milletvekillerine, bu taleplerini içeren bir mektup da gönderdi.

Mektupta, ''var olan belirsizlik, ada ekonomisine en çok katkı sağlayan yat sektörünü olumsuz etkiliyor. Hükümet bizim endişelerimizi anlamak zorunda ve tüm gerekli sağlık protokolleri uygulanarak Türkiye ile deniz yolunun tekrar açılmasını sağlamalıdır'' ifadeleri yer aldı.

Datça'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'nda yat acente işletmecisi Mihalis Roditis, '' Sömbeki Adası'na her hafta Türkiye'den yaklaşık olarak 200 yat geliyor. Bunların 150'si Türk'' dedi.

İleryoz (Leros),Kilimli (Kalimnos),Sömbeki gibi Türkiye'ye yakın adaların ekonomilerine, Türkiye'den yatlarıyla gelen Türk turistlerin büyük ölçüde katkı sağladığını belirten Roditis, ''sınırların açılmaması bizim için büyük bir problem. Sınırların bu yıl hiç açılmaması ise felaket olur. En fazla harcama yapan turistler arasında Türkler geliyor'' ifadelerini kullandı.

Kilimli ve İleryoz adalarında yat acenteleri bulunan Vasilis Kapadakis, ''Türkiye'deki acentelerle yıllardır çok iyi bir işbirliği içindeyiz'' dedi.

- " Siyasetten uzak düşünülmeli"

İki ülke arasındaki ''siyasi konuların'' bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Kapadakis, Türk turistlerin ada ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu ifade etti.

Kapadakis şu ifadeleri kullandı:

''Sezon boyunca Türkiye'den İleryoz ve Kilimli adalarına yaklaşık olarak 5 bin yat geliyor. Bunların büyük çoğunluğu Türklere ait. Bunlar, yüksek zevklere sahip, kaliteli restoranları tercih eden, çok para harcayan kaliteli turist dediğimiz kişiler. Verilere göre Türkiye koronavirüs konusunda iyi gidiyor. En kısa zamanda tekrar sınırların açılmasını umuyoruz''.

Sömbeki Adası'nda bir yat acentesinde çalışan Batı Trakya Türk azınlık mensubu Mervan Şerif de Türkiye kıyılarına yakın olan adaların ekonomisinin Türk turistlere ''bağımlı'' olduğunu söyledi.

Şerif, '' Türkiye ile deniz yolunun açılmasının geciktirilmesi, adadaki küçük esnaftan büyük işletmelere kadar birçok iş yerini olumsuz etkiler'' dedi.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 22 Mayıs Cuma günü Yunan Devlet Radyo ve Televizyonuna (ERT) yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da başlayacak uçuşlarla ziyaretçi kabul edilecek ülkelerin listesinin mayıs sonuna kadar hazır olacağını belirtmişti.

Skai televizyonu da haberinde ilk etapta turist kabul edilecek ülkeler arasında Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın yer aldığını duyurmuştu.

Bakan Theoharis, diğer ülkelerin epidemiyolojik verilerinin olumlu olması halinde bu ülkelere uygulanan yasakların da aşamalı olarak kaldırılacağını ifade etmişti.