Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında 3-4 Aralık'ta farklı saat aralıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Ekiplerce yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 93 kaçak göçmen yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Ekipler ayrıca aynı tarihlerde Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 126 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.