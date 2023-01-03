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Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Giriş: 03.01.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen kurtarıldı
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İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde toplam 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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