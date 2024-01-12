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        Haberler Gündem Güvenlik Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

        Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:42 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:42
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        56 kaçak göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4304’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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        #Ayvacık
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