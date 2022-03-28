Yunan unsurlarınca geri itilen 8 FETÖ üyesi tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda bir grup tespit etti.

Bölgedeki kişilerle görüşen ekipler, bazılarının üzerinde kimlik bulunmamasından dolayı 9 şüpheliyi karakola götürdü.

Yapılan parmak izi incelemesinde şüphelilerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve bu suçtan dolayı yargılanmaları devam eden eski yarbay Ş.A.D, eski astsubay başçavuş M.Y, eski astsubay üstçavuş M.H, eski astsubay başçavuş T.B, eski astsubay üstçavuş G.A, eski astsubay B.S ve eski üsteğmen F.M.O ile örgüte ait okullarda öğretmenlik yapmış olan A.D. olduğu belirlendi.

Diğer kişinin ise Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre; savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlı tutuklandı. Yabancı uyruklu kişi de Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

FETÖ üyelerinin ifadelerinde konuşmadığı, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ise ifadesinde 8 kişiyle birlikte Yunanistan unsurlarınca geri itildiklerini söylediği öğrenildi.