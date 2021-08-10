Yunanistan: Sakinler, evlerinin alevler içinde kalmasını izledi

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Orman yangınları Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Evia Adası’nda (Eğriboz) devam ederken bölgeden 2,000'den fazla kişi tahliye edildi, yaşlı sakinler feribotlara taşındı.

BBC’nin aktardığı habere göre, yetkililer, yangınlarla mücadele için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu vurgularken Atina'nın kuzeyindeki ve doğusundaki büyük bir ada olan Evia'da, iki yangın cephesi, binlerce hektarlık arazinin yanı sıra bir dizi ev ve iş yerini yok etti.

Yunanistan'da halkın, yangın söndürme çalışmalarındaki yetersizlikten dolayı şikayet etmesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in de yangın söndürme çalışmalarında ‘‘olası zafiyetlerden'' dolayı özür dilemesine yol açtı.

Miçotakis, geçtiğimiz gün ormanların yeniden ağaçlandırılması için 500 milyon avro ayrıldığını ve gerektiği takdirde AB bütçesinden mali destek alacağını vurguladı.

Yakın tarihinde yaşanan 2008 yılındaki yangından sonra, Yunanistan'da en büyük yangın yaşanıyor.