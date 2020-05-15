İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs saat 09.04’te, Menderes ilçesi Özdere açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğuna yönelik ihbar aldı.

İHA'nın haberine göre; görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 2 adet can salı içerisindeki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 30 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan, sığınmacıların kurtarılma anına ait yayımlanan görüntülerde, Türk ekiplerinin korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla beyaz tulumlar giydiği ve kurtarılan sığınmacıların tek tek ateşleri ölçülerek Sahil Güvenlik Botu'na alındıkları görünmekte.