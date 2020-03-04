Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Davutlar Mahallesi açıklarından Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildi.

Bottakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, iki bottaki 74 Afganistan ve 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden 28'inin çocuk, 10'unun kadın olduğu öğrenildi.