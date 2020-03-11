Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı



Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.