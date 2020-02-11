AA

Yunanistan'ın Ege adalarında kurulması planlanan yeni kapalı göçmen kamplarının inşasına mart ayı içinde başlanacağı, iltica işlemlerinin hızlandırılmasıyla haftada 200 göçmenin geri gönderilmesinin hedeflendiği bildirildi.

SKAI radyosuna konuşan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, ''Mart ayı içinde Doğu Ege'deki 5 adada kapalı kamp inşası başlayacak. Yaz aylarında ise kamplar hazır durumda olacak.'' ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak kamplarda göçmenlerin giriş çıkışlarının sınırlanacağını anlatan Mitarakis, çıkışların, gündüzleri belli kurallara bağlı olarak mümkün olacağını ve geceleri kampların kapanacağını söyledi.

Toplam 20 bin kişilik kapasitesi olacağı ve iltica işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmasının amaçlandığını kaydeden Mitarakis, ''Kapalı kampların kurulması dışında hükümet, iltica işlemlerini hızlandırarak haftada 200 göçmeni geri göndermeyi hedefliyor. Türkiye, iadeler konusunda şu an için tam bir iş birliği yapıyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 74 bin 613 olarak açıklamıştı.