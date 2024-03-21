Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 denize düştü
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı dün gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında Ege Denizi'nde düştü
Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında dün gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında denize düştü.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.
F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.
Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
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