Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

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Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyledi ve "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" dedi.
Noel yortuları nedeniyle Savunma Bakanlığı basın mensupları içi düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ve ABD'nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerlebir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" şeklinde konuştu.
Apostolakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara karşıya olan Yunanistan'ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığından" söz etti.
Yunan Genelkurmay Başkanı "Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye'nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye'nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz." dedi.
Apostolakis buna rağmen, "ABD'nin Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye'yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini" de sözlerine ekledi.
Noel öncesinde Yunan adalarındaki askeri birlikleri ziyaret eden Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos da Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası'ndan Türkiye'ye mesaj gönderdi.
Kammenos "Yunan silahlı kuvvetlerinin görevi, Yunan egemenlik sahalarını ve toprak bütünlüğünü korumaktır. Barış ve huzur isteyen bir ülkeyiz. Ancak toprak bütünlüğümüze ve egemenlik haklarımıza saygısızlık edenleri ezeceğiz." şeklinde konuştu.
Kammenos ayrıca giderek, Türkiye'nin kıtasahanlığının varlığını kabul etmediği Meis Adası'nda Münhasır Ekonomik Bölge'nin önümüzdeki aylar içinde ilan edileceğini açıkladı.
Bu ilanla Yunanistan'ın hidrokarbon çalışmalarının serbest kalacağını belirten Kammenos, buralardan çıkartılacak doğalgaz ve petrol bizim ve bir sonraki neslin enerji ihtiyaçlarını karşılayacaktır" şeklinde konuştu
Yunanistan bu alanı münhasır ekonomik bölge ilan ederse, sondaj çalışmaları yapabilecek, Türkiye de Atina'nın kıta sahanlığı iddiasını kabul etmediği için bu sondaj çalışmasının kendi kıta sahanlığında yapıldığını iddia edebilir.
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