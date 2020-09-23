Yunan gazetesi alçak manşeti tekrar kullandı!

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Geçtiğimiz Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü bir manşet yayınlayan Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi, kullandığı çirkin ifadeleri bir kez daha manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın gazete hakkında suç duyurusunda bulunmasını manşetine taşıyan Yunan gazetesi, küfürlü sayfasının küpürünü bir kez daha kullanarak, "'Sultan' suç duyurusunda bulundu. Dimokratia için büyük onur" başlığını attı.

Türkiye'de gazetelerin Atina'ya kadar ulaşan haritalar yayınladıkları iddiasında bulunan Dimokratia gazetesi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yunan mevkidaşına alçak manşete ilişkin yazdığı mektupla ilgili olarak ise Türkiye'nin Yunanistan'a uydu devlet gibi yaklaştığı yakıştırmasında bulundu.

Yunan partilerinin ve Yunan medyasının konuyla ilgili sessiz kalmasını eleştiren Dimokratia, Türkiye'nin Yunan gazetecileri öldürmek ve hapse atmak istediğini iddia etti. Gazete, ilk olarak Yunan medyasında yer bulan suç duyurusu haberlerinin daha sonra kaldırıldığını öne sürerek, bunun Atina'dan gelen talimatlar sonucu yaşanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Gazete geçtiğimiz günü attığı alçak manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küfürlü ifadelere yer vermiş, Ankara duruma tepki göstererek konunun basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendiremeyeceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.