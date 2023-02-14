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Yunan doktorun duygulandıran 'Hatay' anısı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından bölgeye dünyanın birçok ülkesinden arama-kurtarma ekipleri gönderilirken, Yunanistan'dan gelen ekipte görev yapan doktor Sokratis Doukas, Hatay'a geldikleri ilk anda küçük bir çocukla yaşadığı duygusal bir anısını anlattı.

Giriş: 14.02.2023 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
Yunan doktorun duygulandıran 'Hatay' anısı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından onlarca ülkeden birçok arama-kurtarma ekibi bölgeye yardıma geldi. Bu ekiplerden biri, doktorluğunu Sokratis Doukas'ın yaptığı Yunan ekibi.

Yunanistan'dan gönderilen 37 kişilik ekipte doktor olarak görev yapan Doukas, Hatay'da yaşadığı duygusal bir anısını Yunan kanalına anlattı.

Doukas'ın anlatırken duygulandığı sözleri şöyle:

"Depremin ardından Hatay'a geldik. Yerel yetkililerle bağlantı kurmaya çalışırken, kaosun ortasında küçük bir çocuk yanıma geldi ve kendiliğinden bana bir kutu bisküvi uzattı."

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