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Bakanlık tarafından verilen ilanda, Atina'nın ilk ibadete açık camisi için aranan imamın kriterleri sıralandı.
Adayların Rumca bilmesi, Yunan vatandaşı, askerliğini yapmış ve en az 3 yıl Atina'da ikamet etmiş olması, adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.
35 yaş şartı konulan ilanda, adayların mükemmel derecede Kur'an-ı Kerim, ilahiyat ve Arapça bilgisine sahip olması istendi.
Ayrıca adayların, iyi derecede İngilizce, Fransızca veya Almanca bilmesinin de tercih sebebi olduğu ifade edildi.
CAMİ AÇILIŞI DEFALARCA ERTELENDİ
İbadete açık cami bulunmayan Atina'da açılışı defalarca ertelenen ibadethanenin 2019'da açılacağı belirtildi.
AA muhabirinin hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, caminin bina ve abdesthane inşaatı tamamlanırken çevre düzenlemesine ilişkin farklı kurumların yetki alanlarının çakışmasından bürokratik gecikmeler yaşandı.
2017'nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan caminin açılışı için beş kez yeni tarih verilmişti.
Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da meclis tarafından alınan kararın ardından 4'lü konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.
Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmayacak. Plana göre, camide çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak. Cami için 887 bin avro bütçe ayrıldı.
Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre, cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı.
İnşaatın tamamlanmasının ardından cami yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından 2 devlet görevlisi, 2 belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden 2 temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.
Yaklaşık 200 bin Müslümanın yaşadığı tahmin edilen başkentte Müslümanlar ibadetlerini genellikle kendi imkanlarıyla oluşturdukları mescitlerde yapıyor.
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