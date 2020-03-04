04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere müdahale etmeme kararının ardından, göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan'a geçişleri sürüyor. Birçok göçmen Avrupa ülkelerine ulaşmak için farklı yollar kullanıyor. Bunlardan biri de Afganistan uyruklu Sadık Muhammedi. Sadık, 6 aylık hamile eşi Zehra Caferi, çocukları Ali Muhammedi (7),Umit Muhammedi (9),Amirali Muhammedi (13) ile eşi Zehra'nın kardeşi Mustafa Caferi'yle 2 gün önce Meriç Nehri'nden Yunanistan sınırına geçti. Burada Yunan askerlerince gözaltına alınan Afgan ailenin paralarına ve cep telefonlarına el konuldu. Sadık Muhammedi ve ailesi, Türkiye'ye gönderildi. Parasız ve kıyafetsiz ortada kalan Afgan aile, otobüsle Edirne'den Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine geldi ve burada Yeşil Liman koyunda boş bir inşaatta kalmaya başladı. Sadık Muhammedi ve ailesinin, Ayvacık sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için umutlu bekleyişleri sürüyor.
'YUNAN ASKERLER PARAMIZI ALIP, BİZİ DÖVDÜ'
Yunanistan'a geçtikten sonra askerler tarafından tekrar Türkiye'ye yollandığını söyleyen Sadık Muhammedi,
"Ayvacık'a 2 gün önce geldik ve bu boş evi bularak barınmak için içine girdik. Ama eşim ve çocuklarım bu evde çok korkuyor. Edirne Meriç Nehri'nden bot ile karşıya geçtik. Ancak Yunan askerler bizi yakaladı ve bana, eşime ve çocuklarıma vurmaya başladı. Daha sonra paramızı ve cep telefonumuzu alarak geri yolladı. Evsiz ve parasız ortada kalınca otobüs ile buraya geldik. Şimdi burada evsiz ve parasız ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.
RAHATSIZLANAN AFGAN UYRUKLU ZEHRA HASTANEYE KALDIRILDI
Edirne’de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmenlerden Afganistan uyruklu Sadık Muammedi (31),3 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) ve 3 çocuğu, Yunan askerlerince gözaltına alınıp, para ve kıyafetlerine el konularak geri gönderildi. Afgan aile, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelip, bir inşaatta yaşamaya başladı. 2 gündür inşaat halindeki iki katlı binanın üst katındaki bir odada kalan Afganlı aileden, 6 aylık hamile olan Zehra Caferi rahatsızlandı. Bunun üzerine bölgeye gelen bir yardım kuruluşu durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu Zehra Caferi, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü. Ambulansa alınan Zehra Caferi, ardından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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