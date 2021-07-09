Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK üyesi H.G.K.'nin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de soruşturmaya dahil olup, eşkali belirlenen H.G.K. ile ilgili çalışma başlattı. H.G.K.'nin sahte kimlikle önceki gün Marmaris'e geldiği tespit edildi, sivil polisler tarafından takibe alındı. H.G.K.´nin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için İçmeler Mahallesi'nde tekne kaptanı O.B. ile pazarlık yaptığı belirlendi. 3'erli gruplar halinde 30 sivil polis, 24 saat süreyle takibe devam etti.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bugün şafak vakti ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki bir limanda demirli tekneye baskın düzenlendi. Denize açılma hazırlığında olan H.G.K. ve tekne kaptanı O.B. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şub Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Marmaris'e getirilip, adliyeye sevk edildi.
BOMBALI EYLEMLERE KATILMIŞ
Üzerinde kırmızı bir tişört ve kapri pantolon ile Marmaris'e geldiği belirlenen terör örgütü üyesi H.G.K.'nın Hatay, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır´da bombalı, molotofkokteyli eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda toplam 40 yıl hapis istemiyle yargılandığı öğrenildi. H.G.K.'ın, Marmaris'te tekne kaptanı olarak çalışan O.B.'yi daha önce tanıdığı ve 50 bin euro karşılığında, kendisini Yunan adalarına götürmesi için anlaştıkları ileri sürüldü. H.G.K.'nın yüzü deşifre olduğu için yurt dışına kaçma planı yaptığı kaydedildi.
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