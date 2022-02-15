Yunan adalarına geçerken yakalandılar

Milas açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik mobil radarı, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti.

Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 111 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 organizatörün işlemleri sürerken, göçmenlerin kişi başı 5 bin euro ödedikleri öğrenildi.