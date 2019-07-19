Şirin Bayık ve Pakize Candan'ın haberine göre Irak hükümetinin mayıs ayında Türkiye'den yumurta ithalatını durdurması krize neden oldu. İhraç edilemeyen ve iç piyasada da tüketilmeyen yumurtalar elde kalınca milyonlarca tavuk kesime gönderildi. İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancılar Ve İş Adamları Derneği Başkanı Necati Yıldırım, "Normalde bizim üretimimiz hem iç hem dış piyasaya hitap ediyor. Özellikle Irak, üreticisini koruma amaçlı ithalatı yasakladı. Bu yasaktan doğan sonuçta bizim yüzde 25'lik bir payımız iç piyasada kaldı, üretici krize girdi ve maliyetinin altında satmaya başladı. Zaten bizim üretimimiz çok fazlaydı. Yüzde 30'luk bir fazlamız vardı çünkü ihracata göre hazırlamıştık. Bu yüzde 30'luk yumurta da iç piyasada kalınca sıkıntı oldu" dedi.

ÜÇ AYDIR KRİZE ÇÖZÜM BULUNAMADI

Üreticilerin tavuklara yem veremeyecek duruma geldiğini belirten Necati Yıldırım, "Bir yumurtanın maliyeti 35-37 kuruş arası değişir şu an ise 20-23 kuruştan satılıyor. Bizim hayvan sayımız 115 milyon civarında. Bu hayvanlardan 95-100 milyon civarında yumurta alıyoruz. İhracat mayısın başında durdu. Ondan bu yana kesilen hayvan sayısı diyelim ki 10 milyon civarında. Devletimiz müsaade etmediği sürece kesim yapma şansımız yok. Ama yem veremeyen üreticilerimiz var. Yem veremediğin hayvanın da yaşama şansı yok. Tabi Irak'la bu krizi yaşadıktan sonra üretici zarara düştü ve yem alamayacak duruma geldi" şeklinde konuştu.

"GÜNDE 1 MİLYON KESMEMİZ GEREKİYOR"

Şimdiye kadar 5 fabrikanın iflas ettiğini ifade eden Yıldırım, bunun yanı sıra birçok küçük işletmenin de kapandığını söyledi. "Üç aydır bu kriz var. Üreticinin yüzde 90'ı ayakta" diyen Yıldırım, üreticinin para kazanabilmesi için yumurtayı 40-45 kuruşa satması gerektiğini belirtti. Yeni pazar bulunamazsa çözümün "kontrollü üretim" olduğunu kaydeden Yıldırım "Kontrollü üretim olmalı, bir sınırlama getirilmeli, ihracat durduğuna göre hayvanların devlet kontrolünde kesime gitmesi lazım. Eğer böyle devam ederse kesimler de devam eder. Kesim yapan firmalar sayı olarak yetersiz günde 230 bin hayvan kesiyoruz ama günde 1 milyon kesmemiz gerekiyor. Eğer bunlar itlaf edilirse 20 kuruşa olan yumurta 40-45 kuruş olur. Şu anki şartlar altında 230 binlik bir kesimle durumu ancak Ankara'da düzeltiriz. Küçük üretici yem ya veremiyor ya da vermesi gerekenin sadece yarısını verip ayakta tutmaya çalışıyor" diye konuştu.

"AFRİKA ÜLKELERİ, KATAR GİBİ YENİ PAZARLAR ARIYORUZ"

Bir yandan Irak'a yeniden yumurta ihracaatının başlatılması bir yandan da başka pazarlar bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yıldırım,

"Ticaret Bakanlığımız geçen ay bir heyetle Irak'a gitti ama olmadı. Şu an başka pazarlar arıyoruz ihracat için Afrika ülkeleri, Katar gibi. Yani biz Irak'ı yarın açılacakmış gibi görmüyoruz. Üretime kısıtlama getirilmesi lazım ve ihracat olanaklarının olması lazım ki üretici ayakta dursun. Yoksa sektör diye bir şey kalmayacak. Hükümet de üç aylık bir vade yaptı üreticiye ama çözüm bu değil" ifadelerini kullandı.