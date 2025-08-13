Habertürk
        Haberler Sağlık Yumurtalıklarındaki 9 kiloluk kitle operasyonla çıkarıldı | Sağlık Haberleri

        Yumurtalıklarındaki 9 kiloluk kitle operasyonla çıkarıldı

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kadın hastanın yumurtalığından 40 santimetreye ulaşan 9 kiloluk kitle çıkarıldı

        Giriş: 13.08.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:48
        Yumurtalıklarındaki 9 kiloluk kitle operasyonla çıkarıldı
        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında kitle tespit edildi.

        Hekimler, ameliyat kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Recep Erin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanlar görev aldı. Yapılan ameliyatta hastanın yumurtalığından 40 santimetre ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

        Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

