Yumurtalarını koruyan ahtapot, başka ahtapotun yemi oldu

"YUVAYI DAĞITMIŞ"

Yumurtaları yuvaya bırakan anne ahtapotun yuvadan ayrılmayıp yavrulara sürekli oksijenli su sirkülasyonu yaptığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Ahtapot, bu işlemi yaparken beslenmez ve güçsüz düşer. Yavrular çıktığında da anne ahtapotlar ölür. Yumurtayı bekleyen, güçsüz kalan bir ahtapotu daha güçlü başka bir ahtapotun yediğini gördük. Yuvayı dağıtmış zaten, yumurtalar yuvanın etrafındaydı" dedi.