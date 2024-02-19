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        Haberler Yaşam Yumurtalarını koruyan ahtapot, başka ahtapotun yemi oldu

        Yumurtalarını koruyan ahtapot, başka ahtapotun yemi oldu

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, kayaya yaptığı yuvadaki yumurtalarını koruyan anne ahtapot, bir başka ahtapot tarafından yenilirken görüntülendi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yumurtayı bekleyen güçsüz kalan ahtapotu, daha güçlü bir ahtapotun yediğini gördük. Çok sayıda yumurta vardı, hepsi öldü" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:54
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          Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle sık sık Konyaaltı Sahili'nden dalış yapıp kıyının durumuyla ilgili rapor düzenliyor.

        • 2

          Denizanalarının göç döneminde olması nedeniyle dalış yapıp göç yollarını raporlamak isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, Konyaaltı Sahili açıklarında 10-15 metre derinlikte bir kayanın oyuğundaki ahtapotu yanındaki kamerayla görüntüledi.

        • 3

          Kayanın kovuğunda çok sayıda yumurtası olan anne ahtapotun yumurtaları korumak için uzun süre hiç kıpırdamadan beklediğini görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, bir başka ahtapotun gelip anne ahtapotu yediği anları kaydetti.

        • 4

          "YUVAYI DAĞITMIŞ"

          Yumurtaları yuvaya bırakan anne ahtapotun yuvadan ayrılmayıp yavrulara sürekli oksijenli su sirkülasyonu yaptığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Ahtapot, bu işlemi yaparken beslenmez ve güçsüz düşer. Yavrular çıktığında da anne ahtapotlar ölür. Yumurtayı bekleyen, güçsüz kalan bir ahtapotu daha güçlü başka bir ahtapotun yediğini gördük. Yuvayı dağıtmış zaten, yumurtalar yuvanın etrafındaydı" dedi.

        • 5

          Anne ahtapotun ölmesinin ardından kendi başlarına yuvada kalan yumurtaların savunmasız kalıp, sürekli taze oksijene ihtiyacının olduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaten dağılmıştı yumurtalar. Balıklar, diğer canlılar, yumurtaları yer. Hiçbir şekilde yaşama şansları yok. Çok sayıda yumurta vardı, hepsi öldü" dedi.

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