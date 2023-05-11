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Yumurtada artış, beyaz ette düşüş

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı

Giriş: 11.05.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Yumurtada artış, beyaz ette düşüş
HABERTURK.COM

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı. Bir önceki ay 176 bin 236 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 13,5 artarak 199 bin 950 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 613 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 7 artarak 1 milyar 726 milyon 837 bin adet oldu.

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