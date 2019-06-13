Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı ve yumurta üreticisi Nevzat Tezcan, mayıs ayının başından beri Irak'a yumurta ihracatının olmadığını söyledi.

Bu nedenle yumurta üreticilerinin büyük sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Tezcan, ihracatın açılmasını beklediklerini dile getirdi.

Irak'taki tüketime göre üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği standartlarına uyalım diye çalıştık ama tabii bunun yanı sıra borçlandık. Yumurta üreticileri olarak zor durumdayız. Yumurtalarımızı iç piyasaya gönderiyoruz. 9 gün bayram tatilinin devreye girmesiyle biraz sıkıntı oldu. Yumurtalar elimizde birikti. Şu anda maliyeti 35 kuruş olan yumurtayı 15 kuruşa veriyoruz. Irak pazarının açılmasını bekliyoruz. Devletimizden KDV'nin kalkmasını bekliyoruz. Girdiler sıfır, çıktı ise 8, şu anda dahi KDV ödüyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Kredilerin ertelenmesini istiyoruz. Gerçekten zor durumdayız."

"EN BÜYÜK İHRACAT PAZARIMIZ IRAK'TI"

Yumurta üreticisi Yasin Toköz de sadece Başmakçı'da değil, Türkiye genelinde sektörün sıkıntıda olduğunu ifade etti.

İhracatın bir anda durmasının sektördeki en büyük sıkıntıyı oluşturduğuna dikkati Toköz, şunları kaydetti:

"Üreticiler şimdiye kadar hep ihracata yönelik büyümeye gitti. Aslında bu çok yanlıştı. Şu anda hep birlikte bunun sıkıntısını çekiyoruz. En büyük ihracat pazarımız Irak'tı. Irak kapıları kapanınca bir anda sektör ciddi sıkıntıya girdi. Yumurta sektöründe şimdiye kadar görülmemiş bir sıkıntı yaşanıyor. Fiyatlar maliyetin çok çok altında. Hükümetten isteğimiz, üretim planlaması yapılması. Üretim planlaması derken, sektörde rastgele bir büyüme var. İhracata dayalı bir büyüme oldu şimdiye kadar. Türkiye'de yıllardır tüketim belli. Bu konuda bakanlık, YUM-BİR, sivil toplum örgütleri, kooperatifler hepsi birleşip, üreticilerle birlikte acilen çözüm bulunması lazım."