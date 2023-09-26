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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yumurta üreticilerinden sözlü savunma alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        Yumurta üreticilerinden sözlü savunma alınacak

        Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 20 yumurta üreticisi ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUM-BİR) de aralarında bulunduğu 13 teşebbüs birliğinin ve 12 üreticinin sözlü savunmalarını dinleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:22
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        Yumurta üreticilerinden sözlü savunma alınacak
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        Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar ile YUM-BİR'in de aralarında olduğu yerel birliklerin 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadığının tespiti için 2 ayrı soruşturma başlattı.

        Devam eden soruşturmalarda, sözlü savunma aşamasına gelindi. 20 yumurta üreticisi firma 24 Ekim'de, YUM-BİR, üye 12 birlik ve 12 şirket ise 25 Ekim'de Rekabet Kurulu'na savunma verecek. Soruşturma heyetinin de görüşünü açıklayacağı toplantının ardından yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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