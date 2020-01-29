29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yumurta oyma sanatı ile ilgilenen ve yumurta kabuklarına şekiller veren yürüme engelli Hamit Hayran, tavuk yumurtası kabuğuna 11 bin 827 delik işledi.
AA'nın haberine göre Gölbaşı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hayran, 1988 yılında gerilim hattında geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüme engelli oldu. Uzun yıllar ayağa kalkamayan Hayran, yumurta oyma sanatı ile boş zamanlarını değerlendiriyor.
Hayran, 1990 yılından bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı çeşitli büyüklükteki yumurtalara figürler işliyor.
Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde de yer alan ilk Türk olan Hayran, kendisine ait olan tavuk yumurtası üzerine 8 bin 708 delik rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti.
Hayran, yaptığı açıklamada, rekorunu egale etmek için başladığı, üzerinde Arapça "Allah" ve "Muhammed" yazısının bulunduğu 11 bin 827 delikli tavuk yumurtasını 1 yıllık çalışma sonunda tamamladığını belirtti.
Yumurta kabuğu oyma sanatının ince işçilik gerektiren bir sanat olduğunu dile getiren Hayran, "Daha önce Pakistanlı bir sanatçının 7 bin 500 delikli yumurta kabuğu rekorunu, yaptığım 8 bin 708 delikli yumurta ile egale etmiştim. Şimdi yaptığım 11 bin 827 delikli yumurta ile kendi rekorumu egale ettim" dedi.
"KENDİ REKORUMU KIRDIM"
Hayran, çalışmayı yaparken 11 bin rakamına ulaşmayı hedeflediğini ve bunu da aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Önce şırıngayla yumurtanın için boşaltıyoruz. Daha sonra zarının kurumasını bekliyoruz. Ardından zarı da alıp, delme işlemlerine başlıyoruz. Bu çalışmayı yaklaşık 1 yılda bitirdim. Hedefim 11 bin delikti, fakat çalışmalar sonucunda 11 bin deliği geçerek kendi rekorumu kırdım. Tavuk yumurtasına tam olarak 11 bin 827 delik delerek hem kendi rekorumu egale ettim hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için büyük bir adım attım."
11 BİN 827 DELİĞİN ANLAMI
Tavuk yumurtasına açtığı 11 bin 827 deliğin bir anlamı olduğunu dile getiren Hayran, bunu şöyle anlattı:
"Yumurtadaki deliklerin 6 bin 666'sı Kuran'ı-Kerim'deki ayet sayısını, 1990'ı yumurta sanatına başladığım tarihi, 2020'si ise yeni çalışmamı bitirdiğim yılı, 571'i Hazreti Muhammed'in doğum yılını, 500'ü Peygamber Efendimizin 500 hadisi şerifini anlatıyor. Deliklerden 30'u yumurta sanatına verdiğim 30 yılımı, 34'ü de bu sanata başladığımdaki yaşım olan 34'ü ve son olarak deliklerden 16'sı da Türkiye de bu sanata gönül vermiş 16 ustayı anımsatıyor. Bu rakamları topladığımızda rekorum olan 11 bin 827 rakamı çıkıyor. Yani yeni rekorumdaki rakamın da bir anlamı var."
Hayran, son yaptığı çalışma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adaylık için başvuracağını sözlerine ekledi.
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